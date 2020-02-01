ترامب يعبر عن تفاؤله بشأن "اتفاق" سد النهضة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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وكانت قد قررت مصر وإثيوبيا والسودان خلال مفاوضات في واشنطن تأجيل توقيع اتفاق نهائي حول سد النهضة على النيل الأزرق حتى آخر فبراير على أبعد تقدير.

وأفاد بيان مشترك صدر بعد اجتماعات بدأت الثلاثاء في واشنطن مع ممثلي وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي أن وزراء الدول الثلاث توصلوا إلى "اتفاق مبدئي" بشأن عدة نقاط رئيسية ضمنها الجدول الزمني لملء خزان السد الإثيوبي في المستقبل.

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وتابع البيان "طلب الوزراء من الفرق الفنية والقانونية إعداد الاتفاق النهائي" من أجل "توقيع الدول الثلاث أواخر فبراير."

وكانت هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى المفاوضات الجارية على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي.

ومن المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار (3,8 مليارات يورو) في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022. وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط.