شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى: قنوات تركيا وقطر تشوه انتصارات جيش ليبيا لتبرير إخفاقاتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى السعودى محمد الشقاء، أن إصرار كل من الإعلام القطرى والتركى على تشويه الانتصارات التى يحققها الجيش الليبى على المجموعات الإرهابية فى طرابلس، هو محاولة من كل من النظامين التركى والقطرى لتبرير فشلهما على الأرض، حيث يحاولان أن يستخدما الفضاء الإعلامى لتبرير فشلهم، وكذلك تبرير الخسائر التى تتكبدها تلك المليشيات الإرهابية التابعة لأردوغان، ومواجهة الانتصارات التى يحققها الجيش الليبى.

وقال الإعلامى السعودى فى تصريح لـ"الخليج 365" إن تشويه الإعلام التركى والقطرى الانتصارات التى يحققها الجيش الليبى، محاولة للتغطية على فشل أردوغان، سواء فى الجانب السياسى والعسكرى على الأرض، بالإضافة إلى محاولة استمرار الفوضى فى ليبيا لتحقيق أجندة أردوغان السياسية فى طرابلس ولخلق تواجد تركى.

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ولفت محمد الشقاء، إلى أن الأجندة التى يسعى أردوغان لتنفيذها فى ليبيا هو خلق وجود تركى داعم للإخوان وسيطرة الجماعة على المؤسسات الليبية، مشيرا إلى أن كل من قطر وتركيا الآن فى مفترق الطرق.

وفى وقت سابق سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على إصرار النظامين التركى والقطرى على بث الأكاذيب والشائعات حول الأوضاع التى تشهدها ليبيا، من أجل نشر الفوضى فى الدولة العربية، التى يسعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، للتدخل العسكرى فيها، وإرسال المرتزقة الإرهابيين من سوريا إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث أكد تقرير القناة، أن الأذرع الإعلامية الإخوانية تشويه الانتصارات التى يحققها الجيش الليبى.

وقالت القناة، فى تقرير لها، إن الإعلام التركى والقطرى والإخوانى يحاولون أيضا تشويه حالة استقرار الشارع والمناطق التى حررها الجيش الليبى من أيدى التنظيمات الإرهابية، فى ظل تزايد الدعوات الإقليمية والدولية لإنهاء التدخلات فى ليبيا، إلا أن أردوغان ما زال مصرا على نكث تعهداته ومواصلة محاولات تأجيج الصراع فى ليبيا عبر محاولات إغراق ليبيا بالمرتزقة والإرهابيين والموالين لأنقرة.