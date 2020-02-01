بسبب كورونا.. "كانتاس الأسترالية للطيران" تعلق رحلاتها المباشرة إلى الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (د ب أ): قالت شركة كانتاس الأسترالية للطيران، اليوم السبت إنها ستعلق رحلتيها المباشرتين إلى الصين لمدة شهرين تقريبًا بسبب تفشي فيروس كورونا. وأوضحت الشركة، أنها ستعلق رحلتيها بين سيدني وبكين وسيدني وشنغهاي خلال الفترة بين 9 فبراير الحالي و29 مارس المقبل. وأضافت كانتاس، أن "القيود المفروضة على الدخول من جانب بعض الدول مثل سنغافورة والولايات المتحدة، تشكل تحديا لوجستيًا كبيرًا لأطقم الخدمة التي تقدم خدمات في البر الرئيسي بالصين، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى تعليق تلك الرحلات".

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