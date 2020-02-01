الصين: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 259

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين ليصل إلى 259 حالة وفاة، فيما قفز عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و791 مصابا، حسبما أفاد مسؤولون صينيون اليوم السبت.

وقال مسؤولو الصحة في إقليم هوبي بوسط الصين، إنه تم تسجيل 1347 حالة إصابة جديدة في الإقليم بمفرده، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة به إلى 7153 حالة.

وقد أغلقت السلطات الصينية مدينة ووهان، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون شخص، وغيرها من المدن.

ومن المتوقع أن ترتفع حالات الوفاة والإصابة في الصين مع إبلاغ الأقاليم الصينية الأخرى عن آخر حصيلة للضحايا لديها.