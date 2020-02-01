قبل ساعات من "بريكست".. الاتحاد الأوروبي يحذر بريطانيا من مخالفة معاييره



سعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى إظهار علامات القوة ورباطة الجأش قبل ساعات من خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، اليوم الجمعة، وقالوا إن الدول الباقية في الاتحاد، وعددها 27 دولة، قادرة على التصدي لتغير المناخ ومتطلبات التحول التكنولوجي على الرغم من انسحاب دولة عضو منه للمرة الأولى.

وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في منتصف الليل أو في الساعة 2300 بتوقيت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، بعد قرابة نصف قرن من التعاون الوثيق مع التكتل الأوروبي فيما يمثل نصراً للمتشائمين تجاه الوحدة الأوروبية وضربة قوية للتكامل الأوروبي الذي أعقب الحرب العالممية الثانية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين في مؤتمر صحفي في بروكسل قبيل انسحاب بريطانيا "علمتنا تجربتنا أن القوة لا تكمن في العزلة الرائعة بل في اتحادنا الفريد".

Advertisements

ومضت تقول "التحديات التي تواجهها أوروبا والفرص التي تستطيع أن تقتنصها لم تتغير بسبب بريكست" مضيفة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يركز على أن يأخذ زمام المبادرة عالمياً في مجالات التصدي لتغير المناخ والثورة الرقمية والهجرة.

وقال الاتحاد الأوروبي لبريطانيا اليوم إنها لا يمكنها توقع "الدخول الأعلى نوعية إلى السوق الواحدة (الأوروبية)" ما لم تتبن معايير الاتحاد الأوروبي في مجالات البيئة وحقوق العمال والضرائب والمساعدات التي تقدمها الدولة.

وقال القادة الأوروبيون، ومن بينهم فون دير ليين، في مقال نشرته وسائل إعلام أوروبية "دون الحركة الحرة للناس لن تكون هناك حركة حرة لرأس المال والسلع والخدمات".