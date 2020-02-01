” الأونروا ” تدعو المانحين والشركاء لدعم ميزانية عام 2020

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:12 صباحًا, 1 فبراير 2020 م المناطق - وكالات دعا المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) كريستيان ساوندرز، المانحين والشركاء إلى مواصلة دعم الوكالة وتقديم ما لا يقلّ عن 1.4 مليار دولار لتمويل الخدمات الأساسية لـ 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الوكالة لعام 2020.

وأبان ساوندرز في مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم، أن الدعم الهائل الذي تلقته الأونروا في الجمعية العامة في ديسمبر الماضي كان بمثابة تأكيد ساحق على أهمية عمل الوكالة وولايتها، داعياً المانحين والشركاء مواءمة هذا الدعم بتقديم التمويل اللازم ليُتاح فرصة توفير الحماية للاجئي فلسطين وتقديم الخدمات المهمة التي تُعدّ من الحقوق الإنسانية الأساسية.

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