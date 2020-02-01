أول تعليق رسمي من الإمارات بشأن «خطة ترامب» للسلام

علّقت دولة الإمارات العربية المتحدة على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، في بيان له اليوم السبت، إنه من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية المقرر انعقاده اليوم واجتماع منظمة التعاون الإسلامي يوم الاثنين المقبل حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، بموقف بنّاء يتجاوز البيانات المستنكرة.

وقال قرقاش، في سلسلة من التغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم ومنظمة التعاون الإسلامي الأثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي واستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية تراكم تاريخي ندفع ثمنه".

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وأضاف قرقاش: "الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية رصيد إيجابي يعول عليه ولا يجب أن يهدر، ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه نقطة انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن".

وأمس الجمعة، استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بمقر إقامته في القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأطلع محمود عباس أمين الجامعة العربية على آخر مستجدات الساحة الفلسطينية وخطورة ما أعلنه ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن يلقي عباس، اليوم السبت، خطاباً أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، حيث سيطرح فيه الرؤية الفلسطينية فيما يتعلق بخطة السلام. كما سيصدر عقب الاجتماع قراراً يعبر عن الموقف العربي.