بريطانيون يحتفلون على وقع التصفيق والنشيد الوطني بالخروج من الاتحاد الأوروبي

احتشد الآلاف من مؤيّدي ​بريكست​ أمام مبنى البرلمان في ​الساعة​ 11 من ليل الجمعة في لندن حيث لم تدقّ ساعة بيغ بن الشهيرة كونها تخضع للصيانة، واحتفلوا على وقع التصفيق والنشيد الوطني بخروج بلادهم من ​الاتحاد الأوروبي​.

وقبل ثلاثين ثانية من حلول الساعة 11 ليلاً بالتوقيت المحلّي بدأ المحتشدون حول قصر ويستمنستر، مقرّ ​البرلمان البريطاني​، العدّ التنازلي ليعلو في نهايته التصفيق والهتاف وصيحات الفرح مصحوبة بإطلاق بالونات في السماء وتبادل العناق.

أمّا رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي كان من أشدّ المؤيّدين لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، فحاول أن يظهر بمظهر الشخصية الجامعة في بلد تسبّب فيه ملف بريكست بشرخ عميق. واحتفل جونسون بوقوع الطلاق بين بروكسل ولندن بحفل استقبال متواضع في داونينغ ستريت تميّز بالنبيذ الإنكليزي الفوّار والكانابيه الإنكليزية.