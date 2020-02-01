قرقاش: الإيمان بعدالة القضية الفلسطينية لا يكفي لتغيير موازين القوة

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إلى تبني "موقف واقعي واستراتيجية إيجابية" بشأن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط وذلك قبل ساعات من انعقاد اجتماع الجامعة العربية".
ولفت قرقاش في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى انه "من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم ومنظمة التعاون الإسلامي الأثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي وإستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية تراكم تاريخي ندفع ثمنه".
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