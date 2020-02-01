قرقاش: الإيمان بعدالة القضية الفلسطينية لا يكفي لتغيير موازين القوة

دعا وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية، ​أنور قرقاش​ إلى تبني "موقف واقعي واستراتيجية إيجابية" بشأن خطة ​السلام​ الأميركية في ​الشرق الأوسط​ وذلك قبل ساعات من انعقاد اجتماع ​الجامعة العربية​".

ولفت قرقاش في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى انه "من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم و​منظمة التعاون الإسلامي​ الأثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي وإستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية تراكم تاريخي ندفع ثمنه".