مشروع قرار بريطاني معدّل في مجلس الأمن يطالب بسحب المرتزقة من ليبيا

قدّمت ​بريطانيا​ لشركائها في ​مجلس الأمن الدولي​ مشروع قرار معدّلاً بشأن ​ليبيا​ يُطالب بسحب المرتزقة من هذا البلد. ويُعرب مشروع القرار "عن قلق المجلس من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا".

ويُذكّر بالالتزامات الدوليّة التي تمّ التعهّد بها في ​برلين​ في 19 كانون الثاني من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "بما يشمل وقف كلّ الدعم المقدَّم إلى المرتزقة المسلّحين وانسحابهم".

كما يُطالب النصّ "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتّخاذ تدابير تُفاقمه".

وقال دبلوماسيون إنّ ​روسيا​ قد تُعارض بشدّة أيّ إشارة إلى المرتزقة في مشروع القرار.

ولم يُحدّد حتّى الآن موعد للتصويت على النصّ.