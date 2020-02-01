الجيش الليبي يستهدف مواقع جنوبي مصراتة وزليتن

أشار مصدر عسكري في غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الى أن "طائرات السلاح الجو الليبي استهدفت عدة مواقع جنوب مصراتة وزليتن".
وأكد المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" أن "مقاتلات السلاح الجو الليبي للجيش الوطني قد قامت باستهداف عدة مواقع جنوب مدينة مصراته وكذلك مدينة زليتن".
هذا وتشهد ليبيا منذ نيسان الماضي مواجهات بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومقرها بطرابلس غربي البلاد، وقوات الجيش الوطني الليبي الموالي للبرلمان في شرقي البلاد، والذي يسعى لاستعادة السيطرة على العاصمة ولا يعترف بشرعية الوفاق.
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