الجيش الليبي يستهدف مواقع جنوبي مصراتة وزليتن

أشار مصدر ​عسكري​ في غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ الى أن "طائرات ​السلاح​ الجو الليبي استهدفت عدة مواقع جنوب ​مصراتة​ وزليتن".

وأكد المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "​سبوتنيك​" أن "مقاتلات السلاح الجو الليبي للجيش الوطني قد قامت باستهداف عدة مواقع جنوب مدينة مصراته وكذلك مدينة زليتن".

هذا وتشهد ​ليبيا​ منذ نيسان الماضي مواجهات بين قوات ​حكومة​ الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومقرها ب​طرابلس​ غربي البلاد، وقوات ​الجيش الوطني​ الليبي الموالي للبرلمان في شرقي البلاد، والذي يسعى لاستعادة السيطرة على العاصمة ولا يعترف بشرعية الوفاق.