بوريل: نريد الحفاظ على التعاون في جميع المجالات مع بريطانيا بعد بريكست

أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوسيب بوريل، أن ​الاتحاد الأوروبي​ يريد الحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية مع ​بريطانيا​ وكذلك التعاون في مجال ​السياسة​ الخارجية و​الأمن​ والدفاع.

ولفت بوريل الى ان "بريطانيا تنسجب من الاتحاد الأوروبي وتصبح دولة ثالثة"، مضيفا: "على الرغم من أننا نأسف لقرارهابالانسحاب من اتحادنا، فإننا نحترم هذا الخيار تماما ونحن مستعدون للمضي قدما"، مشددا على ان "بريطانيا ستبقى شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي".