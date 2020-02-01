بوريل: نريد الحفاظ على التعاون في جميع المجالات مع بريطانيا بعد بريكست

أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوسيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يريد الحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية مع بريطانيا وكذلك التعاون في مجال السياسة الخارجية والأمن والدفاع.
ولفت بوريل الى ان "بريطانيا تنسجب من الاتحاد الأوروبي وتصبح دولة ثالثة"، مضيفا: "على الرغم من أننا نأسف لقرارهابالانسحاب من اتحادنا، فإننا نحترم هذا الخيار تماما ونحن مستعدون للمضي قدما"، مشددا على ان "بريطانيا ستبقى شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي".
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