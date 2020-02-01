- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
وأرجعت الشركة الإماراتية قرارها هذا بسبب انخفاض الطلب نتيجة تفشي فيروس كورونا في الصين، وفق "رويترز".
وكانت العديد من شركات الطيران حول العالم أوقفت رحلاتها كليا أو جزئيا إلى الصين.
ومن بين هذه الشركات: مصر للطيران، والإيطالية والفرنسية ولوفتهانزا والبريطانية والتركية والباكستانية والكينية.
شاهد ايضًا: انتشار فايروس كورونا الجديد يثير مخاوف اقتصادية
مقدم من سكاي نيوز
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
مسائيةDW : الجزائر ..وسيط جديد في الأزمة الليبية؟
مسائيةDW : الجزائر ..وسيط جديد في الأزمة الليبية؟dw.com
-
ألمانيا: العيش مع العداء للسامية
ألمانيا: العيش مع العداء للساميةdw.com
-
حالة طوارئ صحية في الصين جراء انتشار فيروس كورونا فيما تتحضر البلاد للاحتفال برأس السنة
حالة طوارئ صحية في الصين جراء انتشار فيروس كورونا فيما تتحضر البلاد للاحتفال برأس السنةdw.com
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
انتشار فايروس كورونا الجديد يثير مخاوف اقتصادية
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
أخبار ذات صلة
وأفادت الصين في وقت سابق الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة فيروس كورونا إلى ارتفع إلى 213 بنهاية بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.
وهناك حاليا 131 حالة مؤكدة في 23 دولة ومنطقة خارج الصين، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ واليابان وتايلاند والولايات المتحدة.
وبدأ الوباء في الانتشار في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين أواخر ديسمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد للطيران توقف مؤقتا الرحلات بين بكين ومدينة يابانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.