الاتحاد للطيران توقف مؤقتا الرحلات بين بكين ومدينة يابانية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية في لقطة أرشيفية

وأرجعت الشركة الإماراتية قرارها هذا بسبب انخفاض الطلب نتيجة تفشي فيروس كورونا في الصين، وفق "رويترز".

وكانت العديد من شركات الطيران حول العالم أوقفت رحلاتها كليا أو جزئيا إلى الصين.

ومن بين هذه الشركات: مصر للطيران، والإيطالية والفرنسية ولوفتهانزا والبريطانية والتركية والباكستانية والكينية.

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مقدم من سكاي نيوز

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وأفادت الصين في وقت سابق الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة فيروس كورونا إلى ارتفع إلى 213 بنهاية بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وهناك حاليا 131 حالة مؤكدة في 23 دولة ومنطقة خارج الصين، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ واليابان وتايلاند والولايات المتحدة.

وبدأ الوباء في الانتشار في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين أواخر ديسمبر الماضي.