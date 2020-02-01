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الاتحاد للطيران توقف مؤقتا الرحلات بين بكين ومدينة يابانية

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طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية في لقطة أرشيفية دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية في لقطة أرشيفية أعلنت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران ومقرها أبوظبي، الجمعة، أنها علقت مؤقتا الرحلات بين بكين ومدينة ناجويا في اليابان.

وأرجعت الشركة الإماراتية قرارها هذا بسبب انخفاض الطلب نتيجة تفشي فيروس كورونا في الصين، وفق "رويترز".

وكانت العديد من شركات الطيران حول العالم أوقفت رحلاتها كليا أو جزئيا إلى الصين.

ومن بين هذه الشركات: مصر للطيران، والإيطالية والفرنسية ولوفتهانزا والبريطانية والتركية والباكستانية والكينية.

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مقدم من سكاي نيوز

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 وأفادت الصين في وقت سابق الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة فيروس كورونا إلى ارتفع إلى 213 بنهاية بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وهناك حاليا 131 حالة مؤكدة في 23 دولة ومنطقة خارج الصين، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ واليابان وتايلاند والولايات المتحدة.

وبدأ الوباء في الانتشار في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين أواخر ديسمبر الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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