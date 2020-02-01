دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters نائبة رئيس الوزراء: ظهور أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في روسيا موسكو (رويترز) - قالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي للصحفيين إن روسيا رصدت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة وإن المصابين مواطنان صينيان جرى عزلهما. وأضافت أنه تقرر وقف كل الرحلات المباشرة من روسيا إلى الصين اعتبارا من الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة باستثناء رحلات شركة إيروفلوت الوطنية. (إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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