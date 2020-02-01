- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
برلين (رويترز) - قالت وزيرة البحث العلمي في ألمانيا يوم الجمعة إنها تتوقع تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا في غضون شهور.
وذكرت الوزيرة أنيا كارليتشيك "إذا كنا نريد احتواء هذا المرض فمن المحبذ أن يكون لدينا لقاح في وقت قصير نسبيا ونفترض أن يتم هذا في غضون بضعة أشهر".
جاءت هذه التصريحات بعد أن قالت شركة الأدوية الحيوية كيورفاك إيه.جي والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة إنهما يعملان معا لتطوير لقاح ضد الفيروس الذي جرى رصده لأول مرة في الصين في ديسمبر كانون الأول.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
شاهد أيضًا: إعلان حالة الطوارئ لمواجهة كورونا
مقدم من سكاي نيوز
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
"قلب تونس": الفخفاخ يسعى لتمرير أجندات "مشبوهة"
طالب حزب قلب تونس رئيس البلاد بتقديم توضيح بشأن أسباب تكليفه للفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة. واتهم قلب تونس الفخفاح بالسعي لتمرير أجندات وصفها بالمشبوهة متمسكا برفض إقصائه من مشاورات تشكيل الحكومة.سكاي نيوز عربية
-
السلطة الفلسطينية: نتجه لوقف التنسيق مع إسرائيل
أكدت حركة فتح أن السلطة الفلسطينية تتجه لوقف العمل بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل. وقال نائب رئيس الحركة محمود العلول إن الحركة أخذت قرارا بضرورة إعادة النظر في جميع الملفات مع إسرائيل.سكاي نيوز عربية
-
الجيش الليبي يرصد شحنات أسلحة تركية وصلت طرابلس
قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن الجيش الوطني رصد إنزال أسلحة وصواريخ في ميناء طرابلس تحت حماية قطعتين حربيتين تركيتين.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
إعلان "حالة الطوارئ" لمواجهة واحتواء "كورونا"
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تتوقع تطوير لقاح لفيروس كورونا في غضون أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.