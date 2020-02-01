اخبار العالم

ألمانيا تتوقع تطوير لقاح لفيروس كورونا في غضون أشهر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al-Ain

برلين (رويترز) - قالت وزيرة البحث العلمي في ألمانيا يوم الجمعة إنها تتوقع تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا في غضون شهور.

وذكرت الوزيرة أنيا كارليتشيك "إذا كنا نريد احتواء هذا المرض فمن المحبذ أن يكون لدينا لقاح في وقت قصير نسبيا ونفترض أن يتم هذا في غضون بضعة أشهر".

جاءت هذه التصريحات بعد أن قالت شركة الأدوية الحيوية كيورفاك إيه.جي والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة إنهما يعملان معا لتطوير لقاح ضد الفيروس الذي جرى رصده لأول مرة في الصين في ديسمبر كانون الأول.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

شاهد أيضًا: إعلان حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

مقدم من سكاي نيوز

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • "قلب تونس": الفخفاخ يسعى لتمرير أجندات "مشبوهة"

    طالب حزب قلب تونس رئيس البلاد بتقديم توضيح بشأن أسباب تكليفه للفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة. واتهم قلب تونس الفخفاح بالسعي لتمرير أجندات وصفها بالمشبوهة متمسكا برفض إقصائه من مشاورات تشكيل الحكومة.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • السلطة الفلسطينية: نتجه لوقف التنسيق مع إسرائيل

    السلطة الفلسطينية: نتجه لوقف التنسيق مع إسرائيل

    أكدت حركة فتح أن السلطة الفلسطينية تتجه لوقف العمل بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل. وقال نائب رئيس الحركة محمود العلول إن الحركة أخذت قرارا بضرورة إعادة النظر في جميع الملفات مع إسرائيل.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • الجيش الليبي يرصد شحنات أسلحة تركية وصلت طرابلس

    الجيش الليبي يرصد شحنات أسلحة تركية وصلت طرابلس

    قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن الجيش الوطني رصد إنزال أسلحة وصواريخ في ميناء طرابلس تحت حماية قطعتين حربيتين تركيتين.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية

1

Advertisements

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

تخطي الإعلان

إعلان "حالة الطوارئ" لمواجهة واحتواء "كورونا"

سكاي نيوز عربية

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تتوقع تطوير لقاح لفيروس كورونا في غضون أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا