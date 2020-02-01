شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الانتحارات فى تركيا.. معلمة تقفز من الدور 4 وتؤكد: الحياة ثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، انتحار معلمة رياضيات بأحد مدارس مدينة كوجالي التركية، تبلغ من العمر 38 عاما، عبر القفز من شرفة منزلها من الطابق الرابع، حيث ألقت المعلمة التركية بنفسها اليوم في ساعات الصباح الأولى من شرفة منزلها بالطابق الرابع، أثناء غياب زوجها وطفلها عن المنزل، وأبلغ المواطنون في المنطقة الشرطة والفرق الطبية التي حضرت على الفور، وتم نقل المصابة للمستشفى إلا أنها فقدت حياتها نتيجة جروح خطيرة، على الرغم من التدخلات الطبية.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن المعلمة التركية تركت ورقة مكتوب عليها: هذه الحياة كانت ثقيلة بالنسبة لي، من فضلكم اعتنوا بابني.

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وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن عدد المتقاعدين الذين اضطروا إلى العمل في تركيا زادوا خلال الخمس سنوات الأخيرة 40%.، حيث ارتفع عدد المتقاعدين الذين اضطروا للعمل لعدم كفاية المعاش الذى تقدمه لهم الدولة التركية في العام 2019 إلى 40% مقارنة بالعام السابق ووصل إلى 94 ألف و579 شخصًا، ليكشف هذا حجم معاناة الأتراك من حكم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وذكر الموقع التابع للمعارضة التركية، أن مراد أمير، نائب أنقرة عن حزب الشعب الجمهورى، أكد أن هناك ما يقارب 12 مليون متقاعد غير مسجلين فى تركيا، لافتا إلى أنه وفقا للبيانات التى أدلت بها وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة التركية زهرة زمرد سلجوق، كان عدد المتقاعدين الذين اضطروا للعمل بعد سن التقاعد في العام 2015، بلغ 55 ألف و731 شخصًا، ووصل هذا الرقم في 2016 إلى 61 ألف و677 شخصًا، وفي 2017 بلغ 64 ألف و160 شخصًا، وفي 2018، وصل إلى 67 ألف و202 شخص.