عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة

السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365

نفذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على أهداف في شمالي قطاع غزة، بعد أن قال إن فلسطينيين أطلقوا 8 قذائف صاروخية على أهداف إسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية.



ولم يبلغ عن وصول إصابات نتيجة سلسلة الغارات.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان "أغارت مقاتلات حربية وطائرات أخرى على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، من بينها مستودعات لتخزين وسائل قتالية ومنشأة تحت أرضية تستخدمها الذراع العسكرية لحماس".

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وأضاف "جاءت الغارة ردا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل يوم الجمعة".

ولوح الناطق العسكري الإسرائيلي بأن جيش الاحتلال "يبقى في حالة جاهزية كبيرة في مواجهة سيناريوهات متنوعة".

وحمل "حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه".

وخلال ساعات نهار الجمعة أعلن جيش الاحتلال أن "دبابة قصفت موقعا عسكريا تابعا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة".

وكان صافرات الإنذار دوت أكثر من مرة في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.