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بريطانيا تعلن تسجيل اول إصابتين بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريطانيا تعلن تسجيل اول إصابتين بفيروس كورونا

السبت 1 فبراير 2020

بريطانيا تعلن تسجيل اول إصابتين بفيروس كورونا

الخليج 365 - متابعات

أعلنت بريطانيا، الجمعة، تسجيل اول إصابتين بفيروس كورونا.

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وذكر مسؤول خدمات منظومة الصحة الوطنية بإنجلترا البروفيسور كريس ويتي في بيان له ان المصابين من أسرة واحدة وتم نقلهما الى مصحة خاصة لتلقي العلاج اللازم برعاية فرق طبية متخصصة..مؤكداً ان السلطات المعنية باشرت كل الإجراءات الضرورية لضمان عدم انتشار العدوى وتطويقها بسرعة.

 

واشار الى استعداد السلطات الصحية في بريطانيا لمثل هذه السيناريوهات وتعمل بالتنسيق مع خبراء منظمة الصحة العالمية.

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