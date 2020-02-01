شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أفسد أردوغان مزاج شعبه؟..8 ملايين تركى خضعوا للعلاج النفسي في 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تسبب فى إفساد مزاج المواطنين الأتراك، حيث ذكر وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن 7 ملايين و953 ألف و651 شخصًا، قد تقدموا بطلب لعيادات الطب النفسي فى السنوات الثلاثة الماضية، حيث يأتى هذا فى الوقت الذى يعانى فيه الأتراك بشكل كبير فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التى تضرب تركيا فى الفترة الراهنة.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة غازي عنتاب، عرفان كابلان، تقدم بمذكرة استفهامية إلى رئاسة البرلمان حول المواطنين الذين لجأوا إلى المستشفيات بسبب أمراض نفسية، واستخادمهم العلاج المضاد للاكتئاب، مطالبا وزير الصحة بالإجابة عنها، ورد عليه فخر الدين كوجا قائلا إن هناك 7 ملايين و953 ألف و651 مواطنًا زاروا العيادات النفسية في المستشفيات التركية خلال الـ3 سنوات الماضية.

وتابع موقع تركيا الآن: علق عرفان كابلان على هذه الأرقام قائلا: لقد أفسد حزب العدالة والتنمية كيمياء ومزاج البلد، وفى اقتراح السؤال، طلب كابلان إحصائية للأشخاص الذين تقدموا إلى المستشفيات بسبب الانزعاج النفسي والاكتئاب فى الثلاث سنوات الأخيرة من 2017- 2019 وتوزيعهم حسب المقاطعات والجنس، حيث بلغت نسبة النساء نحو 69%.

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وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن جمعية الصحة والسلامة المهنية التركية، نشرت تقريرًا عن جرائم العمل لعام 2019، وذكرت فيه أن 1736 عاملا، على الأقل، لقوا حتفهم أثناء ممارسة عملهم، وتوفى 8 عمال نتيجة الأمراض المهنية، و99% من العمال الذين فقدوا حياتهم غير مسجلين باتحاد العمال، حيث أوضحت الجمعية فى هذا التقرير، أن 159 عاملا توفوا في شهر يناير، و127 عاملاً في شهر فبراير، و114 عاملا في شهر مارس، و153 عاملا فى شهر أبريل، و164 عاملا في شهر مايو، و131 عاملا فى شهر يونيو، و178 عاملا فى شهر يوليو، و149 عاملا في شهر أغسطس، و147 فى شهر سبتمبر، و158 في شهر أكتوبر، و129 عاملا فى شهر نوفمبر، و127 عاملا في شهر ديسمبر.

وذكر موقع تركيا الآن، أنه فى حين أن 1719 عاملا، بما نسبته 98.68% من العمال الذين لقوا حتفهم، غير مسجلين باتحاد العمال، وتوفي 23 عاملا، بنسبة 1.32%، مسجلون باتحاد العمال الأتراك.