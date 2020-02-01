شكرا لقرائتكم خبر عن رجائي عطية: أنا معجون محاماة.. والنقابة قامت على أكتاف والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين ،إنه معجون محاماة و محبة لنقابة المحامين، مضيفا أن والده خريج دفعة 1925 وأن النقابة قامت على أكتافه، وأنه شرب منه العمل النقابى، مضيفا: "الذين يتصورون أن التعفف عن التدخل لا يلومون بالعمل النقابى هذا وهم، العمل النقابى ليس لغزا من الألغاز، العمل النقابى يجب أن يتواكب مع تطورات المحاماة وعمل المحامى.

وشدد رجائى عطية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، على ضرورة أن يكون هناك هيئة قضائية للإشراف على الانتخابات منذ فتح باب الترشح، مشيرا إلى أنه يسعى لإعادة الهيبة للمحاماة، وأنه يجب أن تعاد المكتبات وأن يكون هناك تأهيل حقيقى .

وعن جولاته الانتخابية ،أشار رجائى عطية إلى أنه على تواصل مستمر بالمحامين وأنه سيعقد العديد من المؤتمرات خلال الفترة القادمة .

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

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ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .