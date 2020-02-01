سلاح الجو الألماني يرسل طائرة إلى الصين لإجلاء 130 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني في مدينة ووهان، اليوم السبت، لإجلاء حوالي 130 شخصا من هناك، من بينهم 90 ألمانيا و40 شخصا من جنسيات أخرى.
ومن المنتظر أن تعود الطائرة إلى ألمانيا بعد ظهر اليوم السبت، وسيقبع العائدون في حجر صحي بالقاعدة الجوية في مدينة جريمرسهايم الألمانية، التي تقع على بعد نحو مئة كيلومتر من مطار فرانكفورت، لمدة نحو 14 يوما.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه لا يوجد حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا الجديد بين من ستحملهم الطائرة.
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