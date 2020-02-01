البورصة الأمريكية تغلق على هبوط حاد مع تزايد مخاوف فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية بأكثر من واحد في المئة، مع نهاية تعاملات يوم الجمعة، مع تزايد القلق بشأن النمو العالمي ووسط انتشار فيروس كورونا وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا بنحو 603.41 نقطة، أو 2.09%ليغلق عند مستوى 28256.03 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 58.14 نقطة، أو 1.77% ليغلق عند 3225.52 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 148.00 نقطة، أو 1.59% إلى 9150.94 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط داو جونز 2.5% وستاندرد اند بورز 2.1% وناسداك 1.8%.