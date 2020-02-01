القيادة الجمهورية: محاكمة ترامب ستنتهي في الأيام القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قالت القيادة الجمهورية، يوم الجمعة، إن المحاكمة الرامية إلى عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي ستنتهي "في الأيام القادمة".
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في بيان إنه لم تكن هناك حاجة إلى شهود أو وثائق في المحاكمة، مصرًا على أن التحقيقات التي أجريت في مجلس النواب كانت كافية.
وأضاف ماكونيل: "أعضاء مجلس الشيوخ سيتشاورون فيما بينهم مع مدراء مجلس النواب المنتدبين في جلسات مجلس الشيوخ ومع محامي الرئيس لتحديد الخطوات القادمة مع استعدادنا لإنهاء المحاكمة في الأيام القادمة".
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم استئناف المحاكمة، حيث ذهب المشرعون إلى الغرفة الخلفية لإجراء محادثات بشأن هذه العملية.
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