كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكي: نرحب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن ترحيبه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال "بومبيو"، في تصريحات نقلتها قناة الغد الفضائية، أنه يرحب بإنجاز بريكست الذي "ينفذ رغبة الشعب البريطاني"، معقبا: سنواصل البناء على علاقتنا القوية مع بريطانيا التي تفتح صفحة جديدة.

وخرجت بريطانيا رسميا، من الاتحاد الأوروبي، في تمام الساعة 23: 00 من ليل الجمعة، بعد ثلاثة سنوات ونصف من الاستفتاء على الخروج منه، وأزمة سياسية كبيرة أطاحت بأكثر من رئيس وزراء.

الجدير بالذكر أن البريطانيون صوتوا في يونيو 2016 في استفتاء شعبي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون، زعيم الحزب المحافظ الذي كان يدعم البقاء ضمن التكتل الأوروبي.