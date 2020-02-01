كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي رسميا.. "جونسون": بداية صفحة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس النهاية بل بداية صفحة جديدة لبريطانيا "بريكست"، وفقا لما أفادت به قناة الغد في خبر عاجل.

وخرجت بريطانيا رسميا، من الاتحاد الأوروبي، في تمام الساعة 23: 00 من ليل الجمعة، بعد ثلاثة سنوات ونصف من الاستفتاء على الخروج منه، وأزمة سياسية كبيرة أطاحت بأكثر من رئيس وزراء.

الجدير بالذكر أن البريطانيون صوتوا في يونيو 2016 في استفتاء شعبي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون، زعيم الحزب المحافظ الذي كان يدعم البقاء ضمن التكتل الأوروبي.