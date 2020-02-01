الكشف عن موعد النطق بالحكم في محاكمة ترامب

أفادت وسائل إعلامية أمريكية بموعد النطق بالحكم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ.
وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن موعد النطق بالحكم في محاكمة دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ سيكون الأربعاء المقبل.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوّت، اليوم السبت، على منع استدعاء أي شهود أو تضمين وثائق جديدة خلال إجراءات محاكمة ترامب.
ونقلت وسائل إعلامية عن زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، قوله إن محاكمة الرئيس دونالد ترامب ستنتهي في غضون أيام.
ويحاكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب إدانته في مجلس النواب بانتهاكين للقانون: الأول يتعلق بإساءة استغلال سلطات منصبه عندما طالب أوكرانيا بالتحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، وحجز مساعدات عسكرية كوسيلة ضغط، وذلك للإضرار بمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية.
أما الثاني فهو يتعلق بتهم عرقلة تحقيقات الكونجرس التي ظهرت في رفضه تقديم وثائق تخص البيت الأبيض لفريق التحقيق، ورفضه تعاون كبار مساعديه في التحقيقات.
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