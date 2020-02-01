شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: طالبنا رئيس الوزراء بإقامة معارض دائمه لمنتجى أثاث دمياط بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبه إيفيلين متى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أن لقاء النواب برئيس الوزراء مصطفى مدبولى خرج بنتائج مثمرة ومطمئنة للمحافظة، مشيرة إلى أنهم طالبوه بضرورة النظر على وجه السرعة لمدينة الأثاث ووضع حلول جذرية فى هذا الصدد .

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنهم طالبوه بضرورة إقامة معارض دائمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر وللشباب لعرض منتجاتهم بالقاهره حتى تكون أمامهم فرصة فى ذلك أمام المصانع الكبيرة، بجانب مطالبته بإعفاء مدخلات صناعة الأثاث المستوردة من الجمارك والقيمة المضافة نظرا لارتفاع سعرها وصعوبة العمل بها ليسهم فى النهوض بالصناعة وحتى تتمكن أصحاب المشروعات من الانتاج ، كما طالبنا بزراعة مواد خام تساعد فى النهوض بصناعة الأثاث .

Advertisements

وأوضحت أنهم طالبوا أيضا بضرورة النظر لأصحاب المزارع السمكية فى تسعير ثمن الفدان كإيجار ، والذى بدوره أصدر توجيهاً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد ملف كامل عن القيمة الإيجارية للمزارع السمكية فى المحافظة، للعرض على رئيس الوزراء، بالتعاون مع محافظ دمياط وتشكيل لجنة ميدانية فى هذا الصدد .

وكان لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنواب محافظة دمياط، تضمنعدة قرارات بشأن تطوير وحل مشكلات المحافظة .

ويأتى الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات متتالية يتم عقدها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، لحرص الحكومة على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان؛ من أجل التوصل لحلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المواطنين بالمحافظات، مع الاستماع لكافة الآراء ، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.