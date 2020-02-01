شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش اليمني أمس الجمعة السيطرة على عدد من المرتفعات في جبهة العقبة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، جنوب مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

» تحرير مواقع

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله: إن الجيش الوطني حرّر خمسة مواقع في جبهة العقبة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمديرية خب والشعف وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. ولفت إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن شارك في قصف تلك المواقع، ونجم عن ذلك تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية.

» قلق أممي

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إلى ذلك، عبرّ أعضاء المجلس الدولي عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف بشكل كبير في جبهات نهم والجوف في اليمن، وتأثيره على المدنيين، كما عبروا عن خيبة أملهم من عودة العنف الذي يقوّض تقدما تم إحرازه خلال الفترة الأخيرة. وطالب مجلس الأمن، في بيان صحافي حول الأوضاع في اليمن، بالوقف الفوري للأعمال التي تسببت في نزوح الآلاف، وأمل أعضاء المجلس أن يساهم وقف التصعيد باستمرار في جهود العملية السياسية.

» خروقات بالحديدة

وفي محافظة الحديدة، قتل 13 حوثيا وفجر مخزن ذخيرة، جراء خروقات جديدة للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيات غرب اليمن.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن الميليشيات الحوثية دفعت، الخميس، بعدد من عناصرها للسيطرة على تبة قرب خطوط التماس جنوب شرقي مدينة الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة ولكن دون جدوى. وأضاف: أن عناصر الميليشيات حاولوا التسلل إلى التبة المستهدفة بعملية انتحارية وغطاء ناري مكثف، وما لبثوا أن لقوا حتفهم بنيران القوات المشتركة، مشيرا إلى أن جثثهم لا تزال في التبة. وبالتزامن أطلقت عناصر الميليشيات النار بكثافة صوب مواقع للقوات المشتركة وقرى آهلة بالسكان غرب مركز المديرية، وسرعان ما تم إسكاتها وتفجير مخزن ذخيرة برصاص القوات المشتركة.