شكرا لقرائتكم خبر عن 425 شخصا قتلوا جراء معارك إدلب وحلب والان نبدء بالتفاصيل
وكان المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري كشف الخميس أن الهجوم الذي تشنه قوات الأسد على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة بشمال غرب البلاد خلال الأيام القليلة الماضية دفع نحو 700 ألف شخص للفرار صوب الحدود مع تركيا، مما يزيد خطر حدوث أزمة دولية.
وقال جيفري في مؤتمر صحفي: إن الطائرات السورية والروسية نفذت 200 ضربة جوية في منطقة إدلب «خاصة ضد المدنيين» خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأضاف جيفري: إن الهجوم «دفع نحو 700 ألف شخص كانوا نازحين بالفعل للتحرك مجددا صوب حدود تركيا، وهو ما سيثير عندئذ أزمة دولية». وتستضيف تركيا بالفعل أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، وتخشى أن يتدفق ملايين آخرون على أراضيها عبر الحدود قريبا.
وبعد أن منعت روسيا والصين مجلس الأمن الدولي من تجديد تفويضه لعمليات تسليم المساعدات عبر الحدود، أكد مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، أن شاحنات محملة بالمساعدات الطبية للمدنيين في شمال شرق سوريا عالقة في العراق.
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