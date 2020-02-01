شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقمع مسيرة سلمية.. ويهاجم المصلين بـ«الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل
وأيضا هاجمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة أمس المصلين الذين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، وأصابت أكثر من عشرة منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينها واحدة بالرأس، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.
وأفادت مصادر طبية في القدس بأن عناصر من شرطة الاحتلال لاحقت المصلين وأطلقت الأعيرة المطاطية صوبهم، وأجبرتهم على الخروج من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ما أدى إلى إصابة نحو 10 منهم.
وفي السياق نفسه اعتقلت شرطة الاحتلال كلا من: محمد أبو شوشة، ومحمود الترياقي، وأحمد كسواني، من محيط باب حطة بالمسجد الأقصى وسط انتشار مكثف في باحاته، ومُنع بعض الشبان من دخول الأقصى لدى وصولهم عبر البوابات.
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