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رويترزالسبت 2020/2/1 03:17 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب سيصدر، الجمعة، صيغة موسعة من حظر الدخول، وهي خطوة يمكن أن تؤثر على آلاف المهاجرين.
وأكد تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، في اتصال هاتفي مع الصحفيين اليوم، أن الولايات المتحدة ستوقف إصدار التأشيرات التي يمكن أن تفضي إلى الإقامة الدائمة لرعايا إريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا.
وأضاف أن تأشيرات الهجرة المستهدفة تختلف عن تأشيرات غير المهاجرين التي تصدر للزائرين، والتي لن يشملها الحظر.
وتابع أن الولايات المتحدة ستوقف أيضا إصدار ما يعرف "بتأشيرات التنوع" لرعايا السودان وتنزانيا، وهي تأشيرات تمنح عبر اليناصيب للمتقدمين من دول ذات معدلات هجرة منخفضة للولايات المتحدة. وكان ترامب انتقد هذا البرنامج من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يوسع حظر التأشيرات لرعايا 6 دول إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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