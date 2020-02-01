رسميًا.. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من العضوية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من العضوية
السبت 1 فبراير 2020
الخليج 365
خرجت بريطانيا رسميا الآن من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل الأوروبي.
كما يأتي خروج بريطانيا بعد 3 أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجري عام 2016.
ولن يتغير الكثير في الممارسة العملية خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، حيث يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقة مستقبلية تشمل التعاون التجاري والأمني والسياسي.
وحذر المسؤولون في بروكسل من أن الجدول الزمني طموح للغاية، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون استبعد تمديده.
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