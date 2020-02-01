شكرا لقرائتكم غارات للتحالف على مواقع للحوثيين في صنعاء والحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة لميليشيات الحوثي وتجمعات في صنعاء والحديدة والجوف.

وأكدت مصادر محلية أن الغارات استهدفت جبل عطان في صنعاء ومعسكر الصباحة غرب العاصمة صنعاء وتعزيزات للميليشيات في ضاحية أرحب شمال العاصمة كانت في طريقها لخطوط المواجهات الدائرة بين الميليشيات والجيش الوطني بجبهتي الجوف ونهم.

وفي الحديدة أفادت مصادر ميدانية أن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات في مديرية الصحي شمال المدينة ومواقع في منطقة الدريهمي جنوباً.

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وأسفرت الغارات عن تدمير آليات وعتاد حربي للميليشيات وسقوط قتلى وجرحى.

وكان 13 حوثياً لقوا مصرعهم، الخميس، وتم تفجير مخزن ذخيرة جراء خروقات جديدة للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن الميليشيات الحوثية دفعت، الخميس، بعدد من عناصرها للسيطرة على تبة قرب خطوط التماس جنوب شرقي مدينة الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة ولكن دون جدوى.

وأضاف أن عناصر الميليشيات حاولوا التسلل إلى التبة المستهدفة بعملية انتحارية وغطاء ناري مكثف، وما لبثوا أن لقوا حتفهم بنيران القوات المشتركة، مشيرا إلى أن جثثهم لا تزال في التبة.