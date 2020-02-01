10 نقاط بشأن أول اتفاق حول «سد النهضة».. «انفوجراف»

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، نتائج اجتماعات سد النهضة التي استمرت لمدة أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور وزراء الخارجية للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان. وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، وآخرها جولة المفاوضات التي عقدت في واشنطن والتي امتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2020، صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول الموضوعات التالية: 1- جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل. Advertisements 2- الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء. 3- الآلية التي تتضمن الاجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.

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