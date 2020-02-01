نوفاك: "أوبك+" قادرة على تخطي العواقب بسوق النفط الناتجة عن فيروس كورونا

أكّد وزير الطاقة الروسي ​ألكسندر نوفاك​، بموضوع عواقب تفشّي فيروس "كورونا" على سوق ​النفط​، أنّ "أوبك+" تستطيع الاستجابة في حال وجود عواقب كبيرة في سوق النفط بسبب تفشّي الفيروس"، لافتًا إلى أنّ "الخطر المحتمل هو انخفاض الطلب على النفط".

وأوضح في تصريح، أنّه "إذا هبط الاقتصاد الصيني وتحقّقت التوقعات، إذا تطوّرت الأحداث على هذا المنوال، فبالطبع سينخفض الطلب على النفط. نحن جاهزون للاستجابة، لكن من أجل ذلك نحتاج لتقييم الموقف بصورة أدق، وكيف سيتطور في الأيام القليلة المقبلة". وأشار إلى "أنّه على اتصال دائم بزملائه في ​السعودية​ و​الإمارات​ و​إيران​، بشأن تطورات الموقف حول ​فيروس كورونا​".