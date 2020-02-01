أكّد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بموضوع عواقب تفشّي فيروس "كورونا" على سوق النفط، أنّ "أوبك+" تستطيع الاستجابة في حال وجود عواقب كبيرة في سوق النفط بسبب تفشّي الفيروس"، لافتًا إلى أنّ "الخطر المحتمل هو انخفاض الطلب على النفط".
وأوضح في تصريح، أنّه "إذا هبط الاقتصاد الصيني وتحقّقت التوقعات، إذا تطوّرت الأحداث على هذا المنوال، فبالطبع سينخفض الطلب على النفط. نحن جاهزون للاستجابة، لكن من أجل ذلك نحتاج لتقييم الموقف بصورة أدق، وكيف سيتطور في الأيام القليلة المقبلة". وأشار إلى "أنّه على اتصال دائم بزملائه في السعودية والإمارات وإيران، بشأن تطورات الموقف حول فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر نوفاك: "أوبك+" قادرة على تخطي العواقب بسوق النفط الناتجة عن فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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