الخارجية الإيرانية: على العالم التعاون مع الصين لاجتثاث جذور فيروس كورونا

شدّد المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، على أنّ "فيروس "كورونا" كارثة عالميّة، وعلى العالم كلّه التعاون مع حكومة ​الصين​ وشعبها لاجتثاث جذوره".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا على يقين بأنّ الصينيّين سيجتازون هذه المرحلة الصعبة من خلال إدارتهم القويّة وشعورهم بالمسؤولية ومثابرتهم الّتي نعرفهم بها".

وكانت "​منظمة الصحة العالمية​" قد أعلنت يوم الخميس ​حالة الطوارئ​ عالميًّا بسبب تفشّي فيروس "كورونا".

وقد أفادت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في الصين، بأنّ "عدد الإصابات المؤكّدة في المقاطعة يواصل ارتفاعه بخطى ثابتة، إذ أصبح 1347 إصابة"، كاشفةً عن أنّ " عدد الوفيات المؤكّدة بالفيروس ارتفع إلى 258 حالة في البلاد، بعد تسجيل 45 حالة وفاة".