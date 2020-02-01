جونسون: سننجح بعد بريكست أياً تكُن العقبات

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ في خطاب وجّهه إلى الأمّة قبيل من خروج بلاده رسميًا من الاتّحاد الأوروبي، أنّ ​بريكست​ سيُشكّل "نجاحاً باهراً"، مشددا على أنه "أياً تكُن العقبات على الطريق، أنا أعلم أنّنا سننجح".

واعتبر أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثّل بداية عهد جديد من التعاون الودّي بين الاتحاد وبريطانيا المفعمة بالطاقة"، مشيرا الى أن بريكست "ليس النهاية بل بداية صفحة جديدة من التاريخ البريطاني".