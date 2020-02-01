إرتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا بالصين إلى 258 بعد تسجيل 45 وفاة جديدة

أعلنت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي ​الصين​ية، بؤرة فيروس "​كورونا​"، أنّ "عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجدّ ارتفع إلى 258 حالة في الصين، بعد تسجيل 45 حالة وفاة بالفيروس"، لافتةً إلى أنّ "عدد الإصابات المؤكّدة في المقاطعة يواصل ارتفاعه بخطى ثابتة، إذ أصبح 1347 إصابة".

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