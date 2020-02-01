جاويش أوغلو حذّر من النتائج الكارثية للعنصرية في أوروبا

حذّر وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، من أنّ "في حال لم تتعامل ​أوروبا​ مع الحركات العنصرية بما ينبغي، فإنّ نتائج ذلك ستكون كارثيّة على مستقبل القارة".

وحول قيام النائب اليوناني يوانيس لاغوس بتمزيق العلم التركي أثناء جلسة ​البرلمان الأوروبي​، شدّد في مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيرته البلغارية ايكاترينا زاهارييفا، في العاصمة البلغارية صوفيا، على أنّ "هذا التصرّف العنصري تجاه علمنا غير مقبول أبدًا". ولفت إلى أنّه "رغم أنّنا لسنا أعضاء في ​الاتحاد الأوروبي​، إلّا أنّنا جزء من أوروبا، وأمن أوروبا واستقرارها وتطورها أمر مهم بالنسبة لنا".