ترمب سيتباهي في خطاب حالة الاتحاد ب"العودة العظيمة لاميركا"









اسماء السيد - واشنطن: قال مسؤول كبير في البيت الأبيض الجمعة ان الرئيس دونالد ترمب سيتباهى ب "العودة العظيمة لاميركا" في خطابه عن حالة الاتحاد، الرسالة التقليدية التي يوجهها الرؤساء الى الامة، والمقرر الثلاثاء في الرابع من شباط/فبراير.

وتابع المسؤول للصحافيين مشترطا عدم الكشف عن هويته ان كلمة ترمب أمام الكونغرس ستكون "رؤية للتفاؤل باستمرار".

وسيلقي الخطاب في مجلس النواب، في المكان نفسه الذي اتهم فيه ب "إساءة استخدام السلطة" و "عرقلة عمل الكونغرس".

وقال المسؤول "سيكون موضوع خطاب حالة الاتحاد هو عودة أميركا"، موضحا أن ترمب سيركز على الاقتصاد القوي، والاتفاقيات الأخيرة، والتجارة مع الصين وكندا والمكسيك، وكذلك مقترحات الرعاية الصحية، ومكافحة الهجرة غير القانونية، وقضايا الأمن القومي.