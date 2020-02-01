شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توجيهات من رئيس الوزراء لحكومته بعد لقائه نواب "دمياط" ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنواب محافظة دمياط، عدة قرارات بشأن تطوير وحل مشكلات المحافظة.

ويأتى الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات متتالية يتم عقدها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، لحرص الحكومة على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان؛ من أجل التوصل لحلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المواطنين بالمحافظات، مع الاستماع لكافة الآراء ، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

ونرصد أبرز نتائج اللقاء :

- لجنة لمعاينة حالة مستشفيات الزرقا وفارسكور والطوارئ بكفر سعد.

-التنسيق لتوفير قروض ميسرة لدعم الورش الصغيرة بالمحافظة بفائدة مميزة من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

-إعداد تقرير بحالة المصانع المغلقة بالمحافظة وخاصة الغزل والنسيج و"إدفينا" للأغذية.

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- التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن تخصيص 100 مليون جنيه من الدعم الإضافي للموازنة لحل مشكلة رصف الطرق الرئيسية بالمحافظة.

التنسيق بشأن مذكرة تخصيص 17 فداناً من أملاك الدولة بحوض شطا بالمحافظة للإسكان الاجتماعي.

‫- ولدعم صناعة الأثاث، التنسيق على الفور مع وزيرة التجارة والصناعة؛ لدراسة توفير القروض المناسبة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبالغ مالية محددة لأبناء المحافظة لدعم الورش الصغيرة بفائدة مميزة، واشتراطات ميسرة في حدود قدرات أصحاب هذه الورش لدعم صناعاتهم في إطار حرص الدولة على النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة وتقديم الدعم اللازم لها.

‫- تكليف زير الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد ملف كامل عن القيمة الإيجارية للمزارع السمكية فى المحافظة، للعرض على رئيس الوزراء، بالتعاون مع محافظ دمياط.

‫- تكليف محافظ دمياط بإعداد حصر بجميع مساحات الأراضي المطلوبة لإقامة مدارس ومشروعات خدمية ذات نفع عام عليها في نطاق المحافظة، على أن يراعى في ذلك تحديد الإحداثيات بدقة، تمهيداً لتوفيرها لإقامة المدارس والخدمات المطلوبة لأبناء المحافظة.

‫- التنسيق مع وزير الإسكان ورئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة فيما يتعلق بطرح مشروع إقامة مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة.

‫- طالب بتحديد قطع أراض في مدينة دمياط الجديدة؛ تمهيدا لدراسة إنشاء مستشفى جامعي عليها، على أن تقوم الجامعات الخاصة بالمدينة بتمويل إنشائها.