بالفيديو.. لحظة انفصال بريطانيا رسميًا عن الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - وكالات:
خرجت بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل الأوروبي،
كما يأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجرى عام 2016
وعمت الاحتفالات العاصمة البريطانية لندن لحظة الإعلان عن خروج بلادهم من الاتحاد الأوربي.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في خطاب وجّهه إلى الأمة قبل ساعة من خروج بلاده رسميًا من الاتحاد الأوروبي، أن بريكست "ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى".
وقال "جونسون": "الأهم هذه الليلة هو أن نقول إنها ليست النهاية بل البداية، إنها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى".
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