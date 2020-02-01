بريطانيا تنفصل رسميًا عن الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت 47 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ): خرجت بريطانيا رسميا الآن من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل الأوروبي . كما يأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجرى عام 2016

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