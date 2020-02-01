مصرع أم وطفليها انقلبت بهم سيارة في ترعة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

لقيت ربة منزل وطفليها مصرعهم؛ إثر استقلالهم سيارة ملاكي انقلبت بهم في المجرى المائي لترعة الإبراهيمية بأبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة؛ عقب انفجار أحد الإطارات.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بورود إشارة بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة الإبراهيمية، ونتج عن ذلك مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة.

انتقل رجال الأمن لفحص الحادث، وكشفت التحريات الأولية، أن سيارة يقودها مهندس يدعي "حسن.ع.ا" 42 عامًا انقلبت في الترعة، ونتج عن ذلك إصابته ومصرع 3 من أفراد أسرته وهم: "شيماء.ع.م"، وطفليها "أنس" 9 سنوات، و"زياد" 12 عامًا.

جرى نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى العام، وأفادت التحريات الأولية أن أحد الإطارات انفجر خلال السير، ما نتج عنه وقوع الحادث.