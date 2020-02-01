رسميًا.. بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي

أعلنت بريطانيا خروجها بشكل رسمي من الاتحاد الاوروبي، بعد 47 عامًا من العضوية وفق ما أفادت سكاي نيوز عربية.
وخرجت بريطانيا ليل الجمعة من الاتّحاد الأوروبي، منهيةً بذلك 47 عامًا من الزواج الصاخب بين لندن وبروكسل ومفتتحةً، بعد ثلاث سنواتونصف من المفاوضات الشاقّة، صفحةً جديدة من تاريخها.
وبعدما أرجئ ثلاث مرّات، دخل بريكست حيّز التنفيذ في الساعة 23,00 بتوقيتي لندن وجرينيتش والساعة صفر من فجر السبت بتوقيت بروكسل.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب وجّهه إلى الأمّة قبل ساعة من خروج بلاده رسميًا من الاتّحاد الأوروبي، أنّ بريكست "ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرتنا الوطنيّة الكبرى".
وقال "الأهمّ هذه الليلة هو أن نقول إنّها ليست النهاية بل البداية، إنّها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى.
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