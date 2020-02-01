بسبب فيروس كورونا..مطار البصرة يمنع دخول أى صينى

قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة، إن مطار البصرة منع دخول أى صينى أو وافد من الصين إلى العراق وسط مخاوف من تفشى فيروس كورونا وفقا لوكالة رويترز . الصين إلى العراق وسط مخاوف من تفشى فيروس كورونا وفقا لوكالة رويترز . وشددت عدة دول قيود السفر اليوم الجمعة، بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية

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