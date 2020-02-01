مجلس الشيوخ يرفض استدعاء شهود في محاكمة ترمب

وبأغلبية 51 مقابل 49، أحبط المجلس جهود الديموقراطيين الرامية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون ومستشارين كباراً آخرين للرئيس إلى المحاكمة للاستماع إلى إفاداتهم.
وصوّت سناتوران جمهوريان هما ميت رومني وسوزان كولينز مع الديموقراطيين لصالح استدعاء الشهود والوثائق لكنّ صوتيهما لم يكونا كافيين للوصول إلى أغلبية الـ51 صوتاً لإقرار الطلب.
ماكونيل: المحاكمة ستنتهي في أيام
أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنّ محاكمة ترمب أمام المجلس ستنتهي "في غضون الأيام المقبلة".
وقال إثر رفض المجلس بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة إنّ "السناتورات سيتشاورون الآن مع مدّعي مجلس النواب ومحامي الرئيس لتحديد الخطوات الآتية في الوقت الذي نعدّ فيه لاختتام المحاكمة في الأيام المقبلة".
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