عاجل-جونسون: بريكست بداية عصر جديد مع الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب وجّهه إلى البريطانيين قبل ساعة من خروج بلاده رسميًا من الاتّحاد الأوروبي، أنّ بريكست سيُشكّل "نجاحاً باهراً أيّاً تكُن العقبات".

وقال "أياً تكُن العقبات على الطريق، أنا أعلم أنّنا سننجح"، مشدّداً على أنّ بريكست سيشكّل "نجاحاً باهراً"، وذلك في وقت تستعدّ فيه بلاده لبدء مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية.

من جهة أخرى قال السفير الأمريكي في لندن اليوم إن الولايات المتحدة تتشارك في "التفاؤل والحماس" بشأن مستقبل

بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي وتأمل في التفاوض على "اتفاق تجارة حرة موسع " بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال السفير وودي جونسون في بيان إن "اليوم هو يوم تاريخي في التاريخ البريطاني"، وذكر أن "أمريكا تتشارك في تفاؤلكم وحماسكم بشأن الفرص الكثيرة التي سيحققها المستقبل".

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وأضاف جونسون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "طالما أيد قرار المملكة المتحدة السيادي بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن "المملكة المتحدة تعود الآن للسيطرة على سياستها التجارية الخاصة، ونحن نتطلع إلى تحقيق اتفاق تجارة حرة واسعة من شأنه أن يعزز الرخاء ويوفر وظائف في بلدينا".

ويقول رئيس الوزراء البريطاني بورييس جونسون إن التفاوض على اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة هو أحد أولى أولوياته في فترة ما بعد بريكست.