تسجيل إصابات بـ«كورونا الجديد» في روسيا والسويد وبريطانيا

عواصم (وكالات)

سجلت أمس، كل من بريطانيا والسويد وروسيا، أول إصابات مؤكدة لديها بفيروس كورونا الجديد، وأعلنت تطبيق إجراءات للوقاية من العدوى ومنع انتشار الفيروس، فيما أعلنت تايلاند تسجيل أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد بين البشر على أراضيها.

وقال كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا: «إن الفحوص أثبتت إصابة شخصين من أسرة واحدة في إنجلترا بفيروس كورونا، في أول ظهور للمرض في بريطانيا».

وكان مسؤولو الصحة في بريطانيا أكدوا من قبل أن من المرجح بشدة ظهور النوع الجديد من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، الذي رُصد لأول مرة في إقليم هوبي بوسط الصين.

وأوضح كريس ويتي كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا: «المريضان يتلقيان الرعاية من خدمة الصحة الوطنية المتخصصة، ونحن نطبق إجراءات سبق اختبارها واتباعها للوقاية من العدوى ومنع انتشار الفيروس».

وأضاف «إن خدمة الصحة الوطنية مجهزة تماماً ومعتادة على التعامل مع حالات العدوى، ونحن نعمل بسرعة بالفعل لتحديد من تواصل معهم المريضان لمنع الانتشار».

وذكرت وزارة الصحة أن المريضين يخضعان للعلاج في مستشفى في نيوكاسل بشمال شرق إنجلترا.

وأرسلت بريطانيا، أمس، طائرة لإجلاء رعاياها وغيرهم من المواطنين الأجانب من مدينة ووهان الصينية، وغادر على متنها 110 أشخاص بينهم 83 بريطانياً.

ومن المقرر عزل البريطانيين العائدين على متنها لمدة 14 يوماً في منشأة صحية بشمال غرب البلاد.

ورفض مسؤولون صحيون بريطانيون كشف المدينة التي تم فيها العثور على الإصابتين احتراماً لخصوصية المريضين.

إلى ذلك، أعلنت روسيا، أمس، عن أول إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد لدى صينيَين، موضحة أنها ستعيد مواطنيها من عدة مناطق في الصين بسبب تفشي الوباء.

وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية: «إن الإصابتين سجلتا في منطقة تيومين في الأورال وفي تنسبايكالي في أقصى الشرق الروسي».

ومن جهتها، أعلنت هيئة الصحة العامة في السويد، أمس، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد.

وزارت المرأة المريضة التي تقيم بمنطقة جونكوبينج بجنوبى السويد مدينة ووهان الصينية. وطلبت تلقي الرعاية الطبية بعد وصولها إلى السويد في 24 يناير.

وقالت الهيئة السويدية إنها حللت حوالي 20 عينة من أشخاص زاروا المناطق المتضررة في الصين.

وفي هذه الأثناء، أعلنت تايلاند، أمس، تسجيل أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد بين البشر على أراضيها. وقالت وزارة الصحة في البلاد: «إن الشخص المصاب سائق سيارة أجرة تايلاندي، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل».

وأوضحت الوزارة أنه تم وضع نحو 13 شخصاً قيد الحجر الصحي بعد تشخيص إصابة السائق بالفيروس داخل أحد المستشفيات.

وسجلت تايلاند 19 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل، بينها 12 حالة تخضع للحجر الصحي.