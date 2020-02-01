تدابير دولية وقيود على السفر في مواجهة «كورونا الجديد»

شنغهاي، بكين (وكالات)

أوصت الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأخرى رعاياها بتجنّب السفر إلى الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ فيروس كورونا المستجدّ بات يُشكّل «حالة طوارئ» على الصعيد العالمي، في وقت ارتفع فيه عدد الوفيات الصينيين جراء المرض إلى 213 أمس، مخلّفاً إصابات فاقت عدد تلك الناجمة عن وباء «سارس» قبل عقدين.

وذكر مندوب بكين لدى الأمم المتحدة في فيينا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة تجاوز 9800. بينما قالت وزارة الصحة الصينية: «كان هناك اشتباه في إصابة 15238 شخصاً في الصين بنهاية أمس الأول».

وشددت الولايات المتحدة قيود السفر والتجارة، أمس، مشيرة إلى أنها تواجه مشاكل في الإمدادات بسبب تفشي الفيروس في الصين. ورفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى التحذير إلى أعلى درجة، داعية الأميركيين إلى «عدم السفر» إلى الصين، بينما حضّت الموجودين فيها على المغادرة.

وفي مذكرة جديدة بشأن السفر، رفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى التحذير بالنسبة للصين إلى مستوى العراق وأفغانستان، وقالت على موقعها الإلكتروني: «لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ووهان».

الصين تندد

غير أن بكين نددت بتوصية الولايات المتحدة لمواطنيها بعدم التوجه إلى الصين أو مغادرتها.

وقالت هوا شونيينغ، المتحدثة باسم الدبلوماسية الصينية في بيان: «إن كلمات وأفعال بعض المسؤولين الأميركيين لا تستند إلى وقائع وليست في محلها»، مضيفة: «في حين أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم الحد من الرحلات، فإن الولايات المتحدة سارعت إلى العكس، وليست هذه بالتأكيد بادرة حسن نية».

وأضافت المتحدثة: «نتمتع بالثقة الكاملة والقدرة على الانتصار في المعركة ضد هذا الوباء». لكن زيادة حالات الإصابة في مدينتين تحدان ووهان تؤجج المخاوف من ظهور بؤر إصابة جديدة.

ومن جانبها، قالت سنغافورة إنها ستعلق مؤقتاً دخول المسافرين الذين ذهبوا إلى الصين في الآونة الأخيرة، كما ستعلق إصدار تأشيرات لحاملي جوازات السفر الصينية.

وأعلنت السلطات الفيتنامية فرض حظر مؤقت على منح تأشيرات دخول البلاد للسائحين الصينيين، وذلك في أعقاب تأكيد إصابة ثلاثة فيتناميين بفيروس كورونا الجديد في الصين، بحسب بيان حكومي. وعلقت باكستان الرحلات الجوية من وإلى الصين بأثر فوري.

وأوقفت شركات كبرى، مثل «جوجل» وشركة آيكيا السويدية عملياتها بالصين.

انتشار الوباء

وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس بالصين لجهودها. لكن مع وصول الوباء إلى أكثر من 20 بلداً، تولّت السلطات والشركات والأشخاص الذين يشعرون بالقلق في أنحاء العالم التعامل مع المسألة بأنفسها. لكن التحذيرات والإجراءات لم تكن حازمة بمستوى التوجيه الذي أصدرته الولايات المتحدة لمواطنيها بشأن عدم السفر إلى الصين إطلاقاً.

ولم تحدث أي وفيات بسبب الفيروس خارج الصين وإن كانت هناك بلاغات عما يصل إلى 131 حالة في 23 دولة ومنطقة أخرى، منها ثماني حالات انتقل فيها الفيروس بين البشر في أربع دول هي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفيتنام.

وكشفت تايلاند، أمس، أنها أيضاً رصدت حالة إصابة انتقلت من شخص لآخر.

وعلق عدد إضافي من شركات الطيران الرحلات إلى بر الصين الرئيس، بما في ذلك شركة إير فرانس والخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وشركة لوفتهانزا الألمانية وشركة فيرجن أتلانتيك والخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الكينية، بينما خفضت شركات أخرى الرحلات.

ويعكف عدد من الحكومات الأجنبية على إجلاء مواطنيها من هوبي، ثم وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوماً هي فترة حضانة الفيروس.

وأغلقت روسيا حدودها في أقصى شرق البلاد. ومنعت بعض الدول دخول المسافرين من ووهان، المدينة الواقعة في مقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث ظهر المرض أول مرة.

إغلاق المنافذ

وذهبت باباوا غينيا الجديدة أبعد من ذلك، فمنعت جميع الزوار القادمين من «المنافذ الآسيوية» من الدخول.

وفي مؤشر على تزايد القلق العالمي، احتُجز أكثر من 6000 سائح بشكل مؤقت على متن سفينتهم السياحية في ميناء إيطالي بعدما ظهرت عوارض لدى راكبين صينيين. وكشفت الفحوص لاحقاً أنهما لم يكونا مصابَين بفيروس كورونا المستجد.

وعلق آلاف الأجانب في ووهان منذ أغلقت الأسبوع الماضي، وسارعت الدول لتنظيم رحلات جوية لإجلاء رعاياها.

وأجلت فرنسا، أمس، نحو مئتين من مواطنيها من المدينة. وسيتم عزلهم لأسبوعين فور عودتهم إلى بلدهم.

وتشمل الدول الأخرى التي قامت بالخطوة ذاتها كوريا الجنوبية والهند. وفي ألمانيا، قال وزير الخارجية هايكو ماس: «إن طائرة عسكرية ألمانية ستتوجه إلى الصين قريباً لإجلاء أكثر من 100 مواطن ألماني لم يصب أحد منهم، ولا يشتبه في أنه أصيب بالفيروس».

وأوضح أن الطائرة ستصل ألمانيا اليوم، وسيوضع المواطنون في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ومن جانبها، حظرت الهند، أمس، تصدير معدات الحماية الشخصية، مثل الكمامات والملابس الواقية وسط تفش عالمي لفيروس كورونا.

وتظهر الإحصاءات الصينية أن ما يزيد قليلاً على اثنين في المئة من المصابين لاقوا حتفهم، في مؤشر على أن الفيروس ربما يكون أقل فتكاً من الفيروسات التاجية التي تسببت في تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

لكن خبراء اقتصاديين يخشون من أن يكون تأثيره أكبر من سارس، الذي قتل نحو 800 شخص وكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو 33 مليار دولار، إذ إن حصة الصين من الاقتصاد العالمي باتت أكبر بكثير.

ورفضت هونج كونج دعوات نقابة طبية لإغلاق الحدود مع البر الرئيسي.

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البحرين وعُمان تنصحان بعدم السفر

دعت كل من عُمان والبحرين، أمس، المواطنين إلى عدم السفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، فيما أجلت الأردن رعاياها من مدينة ووهان الصينية التي يعتقد أنها مصدر الفيروس. وطالبت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها بعدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى. وقالت الخارجية في منشور على تويتر: «تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع مواطنيها الكرام إلى عدم السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا للضرورة القصوى، نظراً لانتشار فيروس كورونا، وتنصح الوزارة بتفادي الدول التي انتشر فيها الفيروس».

ومن جانبها، نصحت وزارة الصحة العُمانية، بتجنب السفر إلى الصين، وقالت الوزارة في منشور على «تويتر»: «ننصح بتجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية، إلا للضرورة القصوى مع الأخذ بالإجراءات الوقائية».

إلى ذلك، أجلت الأردن رعاياها من مدينة ووهان الصينية التي يعتقد أنها مصدر فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال مسؤول بوزارة النقل الأردنية، أمس، «إن طائرة أجلت المواطنين من ووهان». وبحسب التقارير الإعلامية، كان هناك ما بين سبعين إلى مئة أردني في ووهان.

أفريقيا: لا توجد أية حالات إصابة مؤكدة

رغم ارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة جراء انتشار فيروس كورونا الجديد على مستوى العالم، لم تسجل قارة أفريقيا حتى الآن أية حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.

وأعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أديس أبابا، أمس، أنه رغم من وجود حالات اشتباه، لم يتم تأكيد أي منها حتى الآن. وكان مدير المركز، جون نكنجاسونج، حذر الأسبوع الماضي قائلاً: «من الممكن أن يكون لدينا حالات في القارة لم نعرف عنها بعد». وتلجأ الدول الأفريقية حالياً في إجراءات الحماية إلى البنية التحتية التي أسستها خلال مواجهة فيروس إيبولا. وتشدد هذه الدول فحص المسافرين القادمين من الصين في المطارات والموانئ.

وترتبط أفريقيا بعلاقات وثيقة مع الصين، حيث تستثمر بكين في مشروعات بنية تحتية ضخمة هناك. وتتولى شركات صينية تنفيذ هذه المشروعات في أغلب الأحيان، وبالتالي يعمل آلاف الصينيين حالياً في أفريقيا.

ويدرس آلاف الأفارقة أيضاً في الصين. وبعث نحو 300 كاميروني من مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار الفيروس، خطاباً مفتوحاً لرئيسهم، مطالبين بدعمهم في العودة إلى موطنهم.

إيطاليا تعلن حالة الطوارئ 6 أشهر

أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ، أمس، لتسريع جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تأكيد إصابتين في روما.

وأكدت إيطاليا تعليق جميع الرحلات من وإلى الصين، بعدما أظهرت نتائج الفحوص، إصابة سائحين صينيين كانا يقضيان عطلة في إيطاليا، بالفيروس.

وتم عزلهما في مركز «سبالانزاني» للأمراض المعدية في روما، حيث يخضعان للعلاج.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن حالة الطوارئ التي تمنح المسؤولين الإقليميين سلطات خاصة وتخفض ضرورة الالتزام بالإجراءات البيروقراطية، ستستمر ستة أشهر.

وعزلت الشرطة الغرفة التي كان الزوجان يقيمان فيها في فندق وسط العاصمة. ويتم فحص سائحين صينيين آخرين وصلوا إلى إيطاليا ضمن المجموعة السياحية نفسها.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إجراء فحوص لشخص من رومانيا يبلغ من العمر 42 عاماً كان يعمل في الفندق.

وأفادت هيئة الطيران المدني الإيطالية، بأنه تم السماح لجميع الرحلات التي كانت في الجو قبل صدور أمر التعليق بالهبوط، على أن يتم فحص درجات حرارة ركابها. وسُمح كذلك للطائرات بالإقلاع مجدداً لنقل الركاب الذين كان من المقرر أن يعودوا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتى: «إن إيطاليا تعتبر أول دولة في الاتحاد الأوروبي توقف الرحلات الجوية كافة من الصين وإليها، عقب تفشي فيروس كورونا».

وغالباً ما يتم إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا عقب كوارث طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات، وذلك لضمان وجود تنسيق على مستوى خاص بين جهات الإغاثة، وتجنب العراقيل البيروقراطية.

إغلاق 49 فرعاً لبنك الصين

أعلن بنك الصين (هونج كونج) إغلاق 49 من فروعه بداية من الأول من فبراير لحين إشعار آخر، وذلك في ظل التدابير الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا الجديد ومكافحته. وسيواصل أكثر من 140 فرعاً تقديم الخدمات المالية بشكل طبيعي، بحسب البنك. وكانت مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية أعلنت إغلاق 24 من فروعها في هونج كونج لحين إشعار آخر. وأوضحت المجموعة أنه تم إغلاق نحو 20 إلى 30 في المئة من فروعها جراء انتشار السلالة الجديدة من الفيروس.